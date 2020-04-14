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СМИ: Саутгемптон договорился с Хазенхюттлем о новом контракте
Специалист продолжит работать в АПЛ
Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль договорился с клубом о новом трехлетнем контракте, сообщает The Sun.
Руководство "святых" довольно сотрудничеством с австрийским специалистом.
52-летний Хазенхюттль возглавил "Саутгемптон" в декабре 2018 года. Действующий трудовой договор специалиста рассчитан до лета 2021-го.
Ранее он тренировал немецкие "Унтерхахинг", "Аален", "Ингольштадт" и "Лейпциг".
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