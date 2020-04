Француз за миллион: как Ливерпуль "покупал" выдуманного игрока

Было время, ни один разговор о качественной журналистике не обходился без "стандартов BBC".

Этот полумифический свод правил идеального издания разросся настолько, что про некоторые "заповеди", вероятно, не слышали даже на самом BBC. Его вспоминали по делу и всуе, и всякий раз приходили к выводу, что до британцев нам, грешным, еще ой как далеко.

Безусловно, доля правды в таком утверждении есть. От отсутствия традиций просто так не отмахнуться - пока британцы оттачивали стиль, критикуя Черчилля и Тэтчер, наши газеты клеймили врагов народа и зазывали на первомайскую манифестацию после взрыва на Чернобыле. Бесследно такое, увы, не проходит.

С другой стороны, как показала история Дидье Батиста, на Туманном Альбионе тоже живут не роботы, а самые обычные люди. И порой они творят фантастическую чушь.

***

Дело было в 1999 году. За титул в Англии привычно сражались "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Лидс". В итоге чемпионом станут парни сэра Алекса, которые оторвутся от конкурентов аж на 18 очков. Но не в этом суть.

В середине ноября таблоид The News of the World опубликовал информацию о готовящемся трансфере в "Ливерпуль" левого защитника "Монако" и молодежной сборной Франции Дидье Батиста за 3,5 млн фунтов. "Мы считаем, он станет идеальным дополнением основной четверке защитников "Ливерпуля", - подытожил текст редактор Майк Данн.

Навскидку, все как обычно - мало ли французов в те годы перебралось в АПЛ? Один только Венгер собрал в "Арсенале" не меньше десятка. Проблема лишь в том, что никакого Батиста в природе не существовало. Такой игрок "выступал" только по телевизору - в мыльной опере "Команда мечты" на Sky One. Этот сериал выходил на ТВ вплоть до 2007 года и суммарно режиссеры отсняли 419 серий. Проекту сопутствовал коммерческий успех, но на качество продюсеры откровенно закрыли глаза.

Как результат, сюжет сериала изобиловал такими душераздирающими моментами, как гибель игрока от пули снайпера прямо на поле после победы в Кубке, убийство тренером полузащитника, который до этого реализовал 14 штрафных ударов из 14; регулярные сердечные приступы, супружеские измены и драки в раздевалке прямо в перерывах матчей.

Вся эта дичь происходила в вымышленном клубе "Харчестер Юнайтед", куда Батист попал в начале третьего сезона. По сценарию, он был талантливым и прогрессирующими левым защитником из "Монако", который выбирал между "Харчестером" и "другим клубом с французским тренером". "Арсенал" это с Венгером или "Ливерпуль" с Улье - решайте сами.

Харчестер Юнайтед

***

Позже The News of the World оправдывалась, мол, взяла информацию у агентства Hayters. По другой версии, "инсайдом" таблоид снабдил особо впечатлительный фанат.

Как бы там ни было, на следующий день заметка про интерес "Ливерпуля" к Батисту вышла на The Times. Редактор ее спортивного раздела Кит Блэкмор от себя добавил, что Дидье стоит не больше миллиона, а "Монако" слишком завысил цену. Еще день - и новость про переговоры "Ливерпуля" с монегасками по Батисту появилась на The Guardian рядом с заметками про интерес "Ньюкасла" к опорнику "Бенфики" Жозе Каладу и желание боссов "МЮ" избавиться от только что приобретенного голкипера Массимо Таиби.

Параллельно к процессу подключился сам "Ливерпуль" - он повторил слух через свою официальную информационную службу ClubCall. Такие горячие телефонные линии в свое время были у всех клубов АПЛ - за 60 пенсов/минута фанаты узнавали последние трансферные новости. Достоверность, правда, была близкой к нулю, но многим нравилось.

Последним крупным изданием, опубликовавшем инсайд о Батисте и "Ливерпуле" был The Observer, и лишь после этого до редакторов начало доходить, что происходит неладное.

В защиту журналистов, стоит заметить, что в 1999 году "пробить" информацию о футболисте было в десятки раз сложнее, чем сейчас. Википедия появится через два года, а наполнится и того позже; Google наберет обороты только через несколько лет; про спортивные сайты и говорить нечего. На страничке Sky Sports, которая сегодня транслирует АПЛ и зарабатывает миллиарды, тогда продавали часы и аксессуары для легкомоторных самолетов. Вот, полюбуйтесь.

Да, фейки и сейчас встречаются повсеместно, но в условиях тотальной нехватки информации их масштабы вырастали в разы. А болельщики еще и сами платили, чтобы послушать их по телефону!

***

"Мы были шокированы, как и все, прочитав это в газетах. Мы можем лишь предполагать, что кто-то, посмотрев наш сериал, решил, что он основан на подлинных событиях", - заявили прессе представители "Команды мечты". Они были счастливы: история с Батистом добавила их сериалу популярности и продлила его век на сезон-другой.

Эпизод сериала с Батистом в эпицентре событий

Спортивный редактор The Times Кит Блэкмор после разоблачения его "инсайда" произнес только "упс". Интересно, что та история никак не навредила его карьере - в 2008-м Кита повысили до заместителя главного редактора, и на этом посту он проработал вплоть до выхода на пенсию в 2013-м.

Еще один фигурант "дела Батиста", The News of the World, была закрыта в 2011 году своим же собственником Рупертом Мердоком после обвинений в незаконной прослушке актеров Хью Гранта, Джуда Лоу и даже премьер-министра Дэвида Кэмерона.

Что же касается Дидье Батиста, то он, к сожалению, в "Харчестере" задержался всего на один сезон - его продали в "Марсель" после неудачной попытки слить игру. Уже там, во Франции, он подтвердил амплуа антигероя, не реализовав пенальти на последней минуте, после чего окончательно исчез с радаров.

Видимо, надо было Батисту тогда все-таки выбрать "Ливерпуль"…