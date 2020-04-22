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Ман Юнайтед потерпел разгромное поражение от Ливерпуля в турнире АПЛ по FIFA
"Ливерпуль" в руках Александра-Арнольда разорвал "красных дьяволов"
Сейчас проходит второй раунд турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20 - ePremier League Invitational.
Во втором матче данного этапа "Ливерпуль" разгромил в дерби "Манчестер Юнайтед" 5:1. За мерсисайдский клуб играл правый защитник Трент Александр-Арнольд, а "красных дьяволов" представлял британский певец Том Греннан.
Дальше "Ливерпулю" предстоит сразиться с победителем пары "Тоттенхэм"/"Ньюкасл".
Вашему вниманию запись матча
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