Ман Юнайтед потерпел разгромное поражение от Ливерпуля в турнире АПЛ по FIFA

Сейчас проходит второй раунд турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20 - ePremier League Invitational.

Во втором матче данного этапа "Ливерпуль" разгромил в дерби "Манчестер Юнайтед" 5:1. За мерсисайдский клуб играл правый защитник Трент Александр-Арнольд, а "красных дьяволов" представлял британский певец Том Греннан.

Дальше "Ливерпулю" предстоит сразиться с победителем пары "Тоттенхэм"/"Ньюкасл".

Вашему вниманию запись матча