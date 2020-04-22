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Ман Юнайтед потерпел разгромное поражение от Ливерпуля в турнире АПЛ по FIFA

Англия
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"Ливерпуль" в руках Александра-Арнольда разорвал "красных дьяволов"

Ман Юнайтед потерпел разгромное поражение от Ливерпуля в турнире АПЛ по FIFA
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Сейчас проходит второй раунд турнира среди клубов АПЛ по киберспортивной дисциплине FIFA 20 - ePremier League Invitational.

Во втором матче данного этапа "Ливерпуль" разгромил в дерби "Манчестер Юнайтед" 5:1. За мерсисайдский клуб играл правый защитник Трент Александр-Арнольд, а "красных дьяволов" представлял британский певец Том Греннан.

Дальше "Ливерпулю" предстоит сразиться с победителем пары "Тоттенхэм"/"Ньюкасл".

Вашему вниманию запись матча

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В статье: АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед Трент Александер-Арнольд
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