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Переход Зиеша в Челси состоится 1 июля

Англия
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Но игрок не сможет играть, пока сезон не завершится

Переход Зиеша в Челси состоится 1 июля
Новина українською

Переход полузащитника "Аякса" Хакима Зиеха в "Челси" состоится 1 июля, как и планировалось, сообщает Goal.com со ссылкой на Evening Standard.

По информации источника, на трансфер футболиста не повлияет то, что сезон-2019/20 приостановлен из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что игрок перейдет в "Челси" в указаный срок, однако не сможет выступать за команду, пока сезон не будет доигран.

В феврале "Челси" объявил о том, что купил у "Аякса" полузащитника Хакима Зиеха за 45 миллионов евро. В сообщении на официальном сайте клуба говорилось, что до конца июня 27-летний марокканец будет выступать за голландскую команду до конца июня 2020 года.

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В статье: Аякс (Амстердам) Челси (Лондон) Хаким Зиеш Челси
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