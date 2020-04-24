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Жена Каррагера заразилась коронавирусом

Англия
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Ранее заболела тетя Джейми

Жена Каррагера заразилась коронавирусом
Новина українською

Экс-защитник "Ливерпуля", а также эксперт Sky Sports Джейми Каррагер сообщил, что его жена заразилась коронавирусом.

"Думаю, не нужно объяснять, что здоровье наших близких важнее всего. Моя жена, Никола, сдала положительный анализ на коронавирус. Моя тетя на прошлой неделе лежала в больнице, у нее тоже был положительный анализ, сейчас она восстанавливается от болезни. Как и все, я считаю, что возвращение футбола необходимо, но лишь при соблюдении определенных условий. Хоть я и хочу, чтобы футбол вернулся, очевидно, что никому не захочется, чтобы решения принимались в неподходящее время, по неправильным причинам, несмотря на указания правительства и представителей медицины", — написал в своей колонке для The Telegraph Каррагер.

По последним данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 2 732 737 человек.

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В статье: Джейми Каррагер
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