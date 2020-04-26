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Кепа останется в Челси на следующий сезон

Англия
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"Синие" решили сохранить вратаря

Кепа останется в Челси на следующий сезон
Новина українською

Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага останется в команде на следующий сезон, сообщает The Telegraph.

Первоначально в клубе планировали подыскать замену для испанца, однако из-за существенных убытков, вызванных пандемией коронавируса, эта операция является неосуществимой.

"Синие" хотели продать Кепу хотя бы за 50 миллионов фунтов, после чего выйти на трансферный рынок в поисках его замены. Однако в нынешних условиях вряд ли найдутся желающие выплатить эту сумму.

Тем не менее, в клубе рассматривают вариант с подписанием Ника Поупа из "Бернли" или его коллеги по амплуа из "Уотфорда" Бена Фостера в качестве второго номера, способного навязать Кепе борьбу за место в старте. Кабальеро при это будет указано на дверь.

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В статье: Челси (Лондон) Кепа Аррисабалага
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