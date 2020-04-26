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Хендерсон - лучший футболист сезона АПЛ, Трент Александер-Арнольд - лучший молодой игрок

Англия
(1 голосов)

По версии Daily Mail

Хендерсон - лучший футболист сезона АПЛ, Трент Александер-Арнольд - лучший молодой игрок
Новина українською

Все топ-чемпионаты пребывают на паузе из-за пандемии коронавируса.

Английское издание Daily Mail уже определило лучших игроков текущего сезона АПЛ:

  • Лучший игрок чемпионата Англии сезона 2019/20 - полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон. 25 матчей, 3 гола и 5 голевых передач.
  • Лучший молодой футболист - правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнолд. 29 матчей, 2 гола и 13 результативных передач.
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В статье: Джордан Хендерсон АПЛ Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Источник:
Daily Mail
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