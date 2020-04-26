Англия
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Хендерсон - лучший футболист сезона АПЛ, Трент Александер-Арнольд - лучший молодой игрок
По версии Daily Mail
Все топ-чемпионаты пребывают на паузе из-за пандемии коронавируса.
Английское издание Daily Mail уже определило лучших игроков текущего сезона АПЛ:
- Лучший игрок чемпионата Англии сезона 2019/20 - полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон. 25 матчей, 3 гола и 5 голевых передач.
- Лучший молодой футболист - правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнолд. 29 матчей, 2 гола и 13 результативных передач.
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Источник:Daily Mail
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