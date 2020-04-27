Ньюкасл попытается подписать Коутиньо

На Филиппе Коутиньо появился еще один претендент.

По данным Sky Sports, "Ньюкасл" рассматривает вариант с приобретением бразильского полузащитника. Источник сообщает, что сороки могут выложить за 27-летнего бразильца около 100 млн фунтов.

В настоящее время Коутиньо находится в аренде в "Баварии", а его контракт принадлежит "Барселоне".