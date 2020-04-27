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Ньюкасл попытается подписать Коутиньо
Клуб готов выложить за игрока 100 миллионов фунтов
На Филиппе Коутиньо появился еще один претендент.
По данным Sky Sports, "Ньюкасл" рассматривает вариант с приобретением бразильского полузащитника. Источник сообщает, что сороки могут выложить за 27-летнего бразильца около 100 млн фунтов.
В настоящее время Коутиньо находится в аренде в "Баварии", а его контракт принадлежит "Барселоне".
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27.04.2020 в 16:39
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