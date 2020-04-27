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Ньюкасл попытается подписать Коутиньо

Англия
(1 голосов)

Клуб готов выложить за игрока 100 миллионов фунтов

Ньюкасл попытается подписать Коутиньо
Новина українською

На Филиппе Коутиньо появился еще один претендент.

По данным Sky Sports, "Ньюкасл" рассматривает вариант с приобретением бразильского полузащитника. Источник сообщает, что сороки могут выложить за 27-летнего бразильца около 100 млн фунтов.

В настоящее время Коутиньо находится в аренде в "Баварии", а его контракт принадлежит "Барселоне".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Филиппе Коутиньо Ньюкасл (Англия)
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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
27.04.2020 в 16:39
Вот вам и новый хозяин клуба........
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