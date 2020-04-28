Скончался экс-футболист Ливерпуля и Манчестер Сити

Бывший футболист "Ливерпуля" и национальной сборной Ирландии Майкл Робинсон ушел из жизни в возрасте 61 года – об этом сообщается в британских СМИ.

Former Liverpool and Republic of Ireland forward Michael Robinson has died at the age of 61. — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 28, 2020

Робинсон начал карьеру в "Престоне" в 1975 году. В дальнейшем он защищал цвета "Манчестер Сити", "Брайтона энд Хоув Альбион", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Осасуны".

Читайте также 82-летняя мать Гвардиолы умерла от коронавируса

Успехов Робинсон достиг, выступая за "Ливерпуль". Майкл защищал цвета "красных" с 1983 по 1984 год. За это время он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка лиги и Кубка европейских чемпионов. В сборную Ирландии он вызывался с 1980 по 1986 год.