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Скончался экс-футболист Ливерпуля и Манчестер Сити

Англия
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Робинсону был всего 61 год

Скончался экс-футболист Ливерпуля и Манчестер Сити
Новина українською

Бывший футболист "Ливерпуля" и национальной сборной Ирландии Майкл Робинсон ушел из жизни в возрасте 61 года – об этом сообщается в британских СМИ.

Робинсон начал карьеру в "Престоне" в 1975 году. В дальнейшем он защищал цвета "Манчестер Сити", "Брайтона энд Хоув Альбион", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Осасуны".

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Успехов Робинсон достиг, выступая за "Ливерпуль". Майкл защищал цвета "красных" с 1983 по 1984 год. За это время он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка лиги и Кубка европейских чемпионов. В сборную Ирландии он вызывался с 1980 по 1986 год.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Сити Майкл Робинсон
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