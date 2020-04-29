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Джака: Остался в Арсенале благодаря Артете

Англия
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Гранит рассказал, почему не перешел в Герту

Джака: Остался в Арсенале благодаря Артете
Новина українською

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака рассказал, что больше не думает о возвращении в бундеслигу.

"Для меня это больше не проблема. Да, у меня было предложение от "Герты", но в итоге я решил остаться в Лондоне и не разрушать то, что построил за 3,5 года здесь. Благодаря Микелю Артете для меня все началось заново. У нас с самого начала было хорошее общение, он показал, чего ждет от меня, насколько я нужен команде и насколько он ценит меня, как футболиста, — цитирует Sport1 Джаку.

В сезоне-2019/20 Джака провел за "Арсенал" 29 матчей, на его счету 1 результативная передача.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Гранит Джака
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