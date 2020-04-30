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Сезон в АПЛ может возобновится 8 июня

Англия
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Первые тренировки состоятся 18 мая

Сезон в АПЛ может возобновится 8 июня
Новина українською

Стала известна возможная дата возобновления нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги.

По информации The Telegraph, лига нацелена на проведение первых матчей первенства после длительной паузы 8 июня и в ближайшее время обсудит этот вариант с представителями клубов. При этом тренировки команд возобновятся за три недели до их возвращения на поле, 18 мая.

К настоящему моменту в Премьер-лиге сыграно 29 туров, и лишь четыре клуба провели на одну встречу меньше. Лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", опережающий ближайшего преследователя, "Манчестер Сити", на 25 очков.

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В статье: АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити
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