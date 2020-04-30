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Наставник Флеменго может возглавить Ньюкасл

Англия
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Он вошел в список возможных кандидатов на пост главного тренера сорок

Наставник Флеменго может возглавить Ньюкасл
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Наставник бразильского "Фламенго" Жорже Жезуш может сменить Стива Брюса на посту главного тренера "Ньюкасл Юнайтед", сообщает Goal.com.

В прошлом сезоне под руководством Жезуша "Фламенго" стал чемпионом Бразилии и выиграл Кубок Либертадорес.

Ранее стало известно, что приоритетным вариантом для нового руководства клуба является аргентинец Маурисио Почеттино, которому был предложен контракт с зарплатой £ 19 млн (€ 21,7 млн) в год.

"Ньюкасл Юнайтед", набрав в 29 матчах 35 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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В статье: Жорже Жезуш Фламенго (Рио-де-Жанейро) Жорже Жезус Ньюкасл (Англия)
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