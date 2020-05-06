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Фред: Мной интересовались два лучших тренера мира и я принял предложение Моуриньо
Не пожалел ли бразилец об этом?
Экс-игрок "Шахтера" Фред рассказал, почему в 2018-м решил присоединиться к "МЮ" и отказать "Ман Сити".
"Первый мой сезон в АПЛ был ужасен. Мне было трудно адаптироваться, а также были проблемы личного характера. Сейчас все стало налаживаться.
Это правда, что мной интересовался "Манчестер Сити". Я был рад, что два лучших тренера мира, Гвардиола и Моуриньо, хотели меня подписать. Пеп - отличный наставник, но я хотел играть под руководством Жозе", - цитирует бразильца Sky Sports.
В текущем сезоне Фред отыграл 38 матчей и совершил 7 результативных действий.