Фред: Мной интересовались два лучших тренера мира и я принял предложение Моуриньо

Экс-игрок "Шахтера" Фред рассказал, почему в 2018-м решил присоединиться к "МЮ" и отказать "Ман Сити".

"Первый мой сезон в АПЛ был ужасен. Мне было трудно адаптироваться, а также были проблемы личного характера. Сейчас все стало налаживаться.

Это правда, что мной интересовался "Манчестер Сити". Я был рад, что два лучших тренера мира, Гвардиола и Моуриньо, хотели меня подписать. Пеп - отличный наставник, но я хотел играть под руководством Жозе", - цитирует бразильца Sky Sports.

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В текущем сезоне Фред отыграл 38 матчей и совершил 7 результативных действий.