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Фред: Мной интересовались два лучших тренера мира и я принял предложение Моуриньо

Англия
(1 голосов)

Не пожалел ли бразилец об этом?

Фред: Мной интересовались два лучших тренера мира и я принял предложение Моуриньо
UA-Футбол
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Экс-игрок "Шахтера" Фред рассказал, почему в 2018-м решил присоединиться к "МЮ" и отказать "Ман Сити".

"Первый мой сезон в АПЛ был ужасен. Мне было трудно адаптироваться, а также были проблемы личного характера. Сейчас все стало налаживаться.

Это правда, что мной интересовался "Манчестер Сити". Я был рад, что два лучших тренера мира, Гвардиола и Моуриньо, хотели меня подписать. Пеп - отличный наставник, но я хотел играть под руководством Жозе", - цитирует бразильца Sky Sports.

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В текущем сезоне Фред отыграл 38 матчей и совершил 7 результативных действий.

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В статье: Хосеп Гвардиола Жозе Моуриньо Фред Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
06.05.2020 в 22:20
На то время у Ман Сити не было опорника Родри. И Фред мог бы спокойно вытеснить Ферну с основы. Все шансы были заиграть... мд уж.
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