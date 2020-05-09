Невилл: МЮ может стать претендентом на титул в следующем сезоне

Бывший оборонец "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" сможет стать претендентом на титул Премьер-Лиги уже в следующем сезоне.

"Думаю, если бы не этот вирус, "Манчестер Юнайтед" потребовалось бы два-три года, чтобы стать претендентом на титул. Являясь игроком топ-уровня в Европе, у тебя был бы выбор между "Реалом", "Барселоной", "Ювентусом", "Ливерпулем", "Манчестер Сити" и так далее. "Манчестер Юнайтед", вероятно, проиграл бы борьбу всем этим клубам за подобных игроков, учитывая свой цикл развития команды.

Думаю, теперь шесть из восьми этих клубов совершенно откажутся от приглашения игроков за 60-80 миллионов фунтов, в то время как "Манчестер Юнайтед" сохраняет свою способность покупать. Юнайтед" по-прежнему нуждается в нескольких игроках действительно высокого уровня, и они в том положении, когда могут использовать ситуацию на трансферном рынке этим летом с выгодой для себя. Они будут одним из немногих клубов, которые все еще могут покупать. И хотя в предыдущие восемь лет у них возникали сложности с укрощением цен и зарплат, этим летом они будут в очень сильном положении.

Это будет очень важное лето для "Манчестер Юнайтед". Если футбол вернется в ближайшие несколько недель, "Манчестер Юнайтед" сможет продолжить то, что делал до паузы, когда они сохраняли ворота на замке, когда их полузащита начала выглядеть сыгранно и помогать тройке нападения регулярно забивать. Я не знаю, почему, но из-за случившегося и из-за их формы перед паузой у меня добавилось уверенности насчет способности "Манчестер Юнайтед" стать претендентом на титул уже в следующем сезоне", — сказал Невилл Sky Sports.