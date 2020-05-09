Уотфорд не собирается доигрывать сезон на нейтральных полях

"Уотфорд" присоединился к числу клубов, публично выразивших свой протест идее доиграть сезон Премьер-Лиги на нейтральных полях.

По информации BBC, из-за серьезных разногласий между клубами Премьер-Лига отложит изначально назначенное на понедельник голосование по "Проекту Перезапуск", который подразумевает возобновление футбольного сезона на нейтральных полях.

Ранее нежелание лишаться фактора домашнего стадиона выразили "Брайтон" и "Астон Вилла". Теперь эту позицию поддержал и "Уотфорд", предупредив, что у Премьер-Лиги может не набраться 14 необходимых голосов.