Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Правительство Англии разрешило возобновить сезон с 1 июня
Теперь дело за клубами
Правительство Англии разрешило возобновить чемпионат Англии и другие спортивные турниры в стране с 1 июня, пишет Sky Sports. Матчи будут проходить без зрителей.
Болельщики вернутся на стадионы только в том случае, если удастся сократить количество заразившихся коронавирусом. Отметим, что в Великобритании до 1 июня запрещены любые спортивные мероприятия, в том числе за закрытыми дверями.
Турнирную таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" с 82 очками после 29 игр.
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