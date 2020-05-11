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Правительство Англии разрешило возобновить сезон с 1 июня

Англия
(2 голосов)

Теперь дело за клубами

Правительство Англии разрешило возобновить сезон с 1 июня
Новина українською

Правительство Англии разрешило возобновить чемпионат Англии и другие спортивные турниры в стране с 1 июня, пишет Sky Sports. Матчи будут проходить без зрителей.

Болельщики вернутся на стадионы только в том случае, если удастся сократить количество заразившихся коронавирусом. Отметим, что в Великобритании до 1 июня запрещены любые спортивные мероприятия, в том числе за закрытыми дверями.

Турнирную таблицу АПЛ возглавляет "Ливерпуль" с 82 очками после 29 игр.

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В статье: Чемпионат Англии АПЛ
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