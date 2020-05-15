"Не хотите играть – сидите дома и смотрите Бундеслигу". Моуриньо раскритиковал тренеров АПЛ

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выступил за возобновление сезона в Английской Премьер-лиге, как сообщает The Mirror. На видеоконференции с участием членов Ассоциации тренеров лиги, которая состоялась 14 мая, португальский специалист резко отреагировал на мнение коллег, которые выступили против возобновления чемпионата, так как считают это небезопасным в условиях пандемии коронавируса.

"Не хотите играть – сидите дома и смотрите Бундеслигу. Я отчаянно жду, когда вернется АПЛ. Конечно, нужно возобновить чемпионат, когда это будет безопасно. Мои игроки остались в хороших физических кондициях благодаря тренировкам дома – мы отлично поработали дистанционно".

Правительство Великобритании дало разрешение на возобновление профессионального спорта в стране с 1 июня, однако в АПЛ еще официально не приняли окончательного решения о дате рестарта чемпионата.