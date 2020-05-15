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Моуринью нужен полузащитник Ромы
Ундер может сменить клубную прописку
Хавбек "Ромы" Дженгиз Ундер попал в сферу интересов "Тоттенхэма", пишет Calciomercato.
22-летний турок может летом пополнить ряды "шпор". Лондонцы готовы включить в сделку Эрика Ламелу, который не входит в планы тренера клуба Жозе Моуринью.
Напомним, что "Милан" также следит за Ундером.
В текущем сезоне на счету турка 3 гола в 15 матчах Серии А.
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