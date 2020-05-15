  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Моуринью нужен полузащитник Ромы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуринью нужен полузащитник Ромы

Англия
(1 голосов)

Ундер может сменить клубную прописку

Моуринью нужен полузащитник Ромы
Новина українською

Хавбек "Ромы" Дженгиз Ундер попал в сферу интересов "Тоттенхэма", пишет Calciomercato.

22-летний турок может летом пополнить ряды "шпор". Лондонцы готовы включить в сделку Эрика Ламелу, который не входит в планы тренера клуба Жозе Моуринью.

Напомним, что "Милан" также следит за Ундером.

В текущем сезоне на счету турка 3 гола в 15 матчах Серии А.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Рома (Рим) Дженгиз Ундер Тоттенхэм
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...