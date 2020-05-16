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Юрген Клопп о матчах без зрителей: Мы полюбили футбол не из-за атмосферы на стадионе

Англия
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Немецкий наставник высказался насчет возобновления сезона

Юрген Клопп о матчах без зрителей: Мы полюбили футбол не из-за атмосферы на стадионе
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями насчет возобновления футбольного сезона после карантина, который вызвала пандемия коронавируса.

– Будут ли игроки "Ливерпуля" готовы к возобновлению сезона?

– Да. Смотрите, футбол – это игра, в которой мы противостоим другой команде. Другие команды находятся в том же положении. Когда бы сезон не начался, у нас будет одинаковое время для подготовки, и наша задача, как всегда, – использовать ситуацию, в которой находимся. Мы будем в максимально хорошей форме, от этого и нужно исходить.

– Что скажете о перспективе матчей без зрителей?

– Мы все начали играть в футбол без болельщиков и полюбили эту игру не из-за атмосферы на стадионе. Между тем, мы привыкли и знаем, что игра с болельщиками – это настоящий футбол, но теперь, если мы не сможем играть в таком формате в течение нескольких месяцев, надеюсь, всего лишь нескольких месяцев, это не значит, что футбол больше не замечательная игра. Я действительно надеюсь, что все получится в Германии, и тогда мы сможем стартовать в Англии, – рассказал немецкий специалист.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль коронавирус карантин
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Источник:
The Guardian
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