Юрген Клопп о матчах без зрителей: Мы полюбили футбол не из-за атмосферы на стадионе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями насчет возобновления футбольного сезона после карантина, который вызвала пандемия коронавируса.

– Будут ли игроки "Ливерпуля" готовы к возобновлению сезона?

– Да. Смотрите, футбол – это игра, в которой мы противостоим другой команде. Другие команды находятся в том же положении. Когда бы сезон не начался, у нас будет одинаковое время для подготовки, и наша задача, как всегда, – использовать ситуацию, в которой находимся. Мы будем в максимально хорошей форме, от этого и нужно исходить.

– Что скажете о перспективе матчей без зрителей?

– Мы все начали играть в футбол без болельщиков и полюбили эту игру не из-за атмосферы на стадионе. Между тем, мы привыкли и знаем, что игра с болельщиками – это настоящий футбол, но теперь, если мы не сможем играть в таком формате в течение нескольких месяцев, надеюсь, всего лишь нескольких месяцев, это не значит, что футбол больше не замечательная игра. Я действительно надеюсь, что все получится в Германии, и тогда мы сможем стартовать в Англии, – рассказал немецкий специалист.