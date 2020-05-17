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Рома готова продать Дзаньоло из-за долгов. Ливерпуль проявляет интерес к Николо

Англия
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Долги римлян составляют 278,5 млн евро

Рома готова продать Дзаньоло из-за долгов. Ливерпуль проявляет интерес к Николо
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Итальянское издание Corriere dello Sport сообщает, что "Рома" может продать атакующего полузащитника Николо Дзаньоло из-за убытков клуба.

Долги римлян по итогам предыдущего квартала достигли 278,5 миллионов евро. Продажа 20-летнего хавбека рассматривается как одно из решений сокращения задолженности.

В свою очередь Il Tempo информирует, что "Ливерпуль" проявляет интерес к молодому итальянцу.

До карантина, который вызвала пандемия коронавируса, трансфер Дзаньоло оценивался в 80 млн евро.

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В статье: Ливерпуль Рома (Италия) Николо Дзаньоло
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Источник:
Il Tempo
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