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Рома готова продать Дзаньоло из-за долгов. Ливерпуль проявляет интерес к Николо
Долги римлян составляют 278,5 млн евро
Итальянское издание Corriere dello Sport сообщает, что "Рома" может продать атакующего полузащитника Николо Дзаньоло из-за убытков клуба.
Долги римлян по итогам предыдущего квартала достигли 278,5 миллионов евро. Продажа 20-летнего хавбека рассматривается как одно из решений сокращения задолженности.
В свою очередь Il Tempo информирует, что "Ливерпуль" проявляет интерес к молодому итальянцу.
До карантина, который вызвала пандемия коронавируса, трансфер Дзаньоло оценивался в 80 млн евро.
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Источник:Il Tempo
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