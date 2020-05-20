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Арсенал готов подписать двух игроков из Лиги 1
Не дорогие, но талантливые игроки
Лондонский "Арсенал" может этим летом подписать сразу двух футболистов из французского чемпионата. Об этом информирует Football.London.
Новичками клуба могут стать форвард Серу Гирасси из "Амьена" и полузащитник "Тулузы" Ибраим Сангаре. Отметим, что за двух футболистов придется выложить порядка 16 миллионов евро.
Отметим, что Гирасси может покупаться как вероятная замена для Обамеянга, который сейчас близок к своему уходу.
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