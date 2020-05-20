  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал готов подписать двух игроков из Лиги 1
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал готов подписать двух игроков из Лиги 1

Англия
(1 голосов)

Не дорогие, но талантливые игроки

Арсенал готов подписать двух игроков из Лиги 1
UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" может этим летом подписать сразу двух футболистов из французского чемпионата. Об этом информирует Football.London.

Новичками клуба могут стать форвард Серу Гирасси из "Амьена" и полузащитник "Тулузы" Ибраим Сангаре. Отметим, что за двух футболистов придется выложить порядка 16 миллионов евро.

Отметим, что Гирасси может покупаться как вероятная замена для Обамеянга, который сейчас близок к своему уходу.

Читайте такжеЭкс-футболист Арсенала: Обамеянга нужно продать 100%
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) "Тулуза" Серу Гирасси Амьен Ибраим Сангаре
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...