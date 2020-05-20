Арсенал готов подписать двух игроков из Лиги 1

Лондонский "Арсенал" может этим летом подписать сразу двух футболистов из французского чемпионата. Об этом информирует Football.London.

Новичками клуба могут стать форвард Серу Гирасси из "Амьена" и полузащитник "Тулузы" Ибраим Сангаре. Отметим, что за двух футболистов придется выложить порядка 16 миллионов евро.

Отметим, что Гирасси может покупаться как вероятная замена для Обамеянга, который сейчас близок к своему уходу.