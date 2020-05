Общий долг Манчестер Юнайтед вырос на 42 процента

Английский "МЮ" подвел финансовый отчет за последний квартал. Фанатов клуба ждали не самые лучшие новости.

Общий долг клуба вырос на 42 процента и теперь составляет 429 миллионов. Большая часть потерь связанна с потерей прибыли от телетрансляций. Чистый убыток за последний квартал - более 3 миллионов фунтов.

