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Общий долг Манчестер Юнайтед вырос на 42 процента

Англия
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Это будет ждать многие клубы, пока футбол не решат возобновить

Общий долг Манчестер Юнайтед вырос на 42 процента
UA-Футбол
Новина українською

Английский "МЮ" подвел финансовый отчет за последний квартал. Фанатов клуба ждали не самые лучшие новости.

Общий долг клуба вырос на 42 процента и теперь составляет 429 миллионов. Большая часть потерь связанна с потерей прибыли от телетрансляций. Чистый убыток за последний квартал - более 3 миллионов фунтов.

Сейчас "МЮ" идет пятым в АПЛ. Есть вероятность, что попадение в Лигу Чемпионов исправит ситуацию.

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В статье: Манчестер Юнайтед коронавирус
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