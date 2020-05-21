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Общий долг Манчестер Юнайтед вырос на 42 процента
Это будет ждать многие клубы, пока футбол не решат возобновить
Английский "МЮ" подвел финансовый отчет за последний квартал. Фанатов клуба ждали не самые лучшие новости.
Общий долг клуба вырос на 42 процента и теперь составляет 429 миллионов. Большая часть потерь связанна с потерей прибыли от телетрансляций. Чистый убыток за последний квартал - более 3 миллионов фунтов.
BREAKING: Manchester United have announced that their debt has soared 42% to £430m and their revenue has fallen £123m over the past year. (Source: @ManUtd) pic.twitter.com/UGFGmdqpca— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 21, 2020
Сейчас "МЮ" идет пятым в АПЛ. Есть вероятность, что попадение в Лигу Чемпионов исправит ситуацию.