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The Athletic: Виллиан хочет остаться в Лондоне, но речь точно не о Челси?

Англия
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Очередная порция информация в саге бразильца

The Athletic: Виллиан хочет остаться в Лондоне, но речь точно не о Челси?
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"Челси" продлил контракты на 1 год с Оливье Жиру и Вилли Кабальеро – вопрос зарплаты пока не стоит ребром в клубе даже на фоне пандемии, как отмечает The Athletic. В связи с этим, неотложным является решение только по поводу будущего в Лондоне Виллиана.

По информации источника, бразилец хочет доиграть сезон в "Челси", несмотря на сомнения по поводу безопасности. Дальнейший этап карьеры Виллиана покрыт туманом – его семья крепко обосновалась в Лондоне, игрок не хочет покидать столицу.

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Два самых вероятных варианта для футболиста – воссоединение с Моуриньо в "Тоттенхэме" или лидерство в раздевалке "Арсенала". Учитывая политику "Челси" по поводу продления контрактов с возрастными футболистами, скорее всего, это последний сезон Виллиана на "Стэмфорд Бридж".

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В статье: Виллиан Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) the athletic
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Источник:
The Athletic

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