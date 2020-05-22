The Athletic: Виллиан хочет остаться в Лондоне, но речь точно не о Челси?

"Челси" продлил контракты на 1 год с Оливье Жиру и Вилли Кабальеро – вопрос зарплаты пока не стоит ребром в клубе даже на фоне пандемии, как отмечает The Athletic. В связи с этим, неотложным является решение только по поводу будущего в Лондоне Виллиана.

По информации источника, бразилец хочет доиграть сезон в "Челси", несмотря на сомнения по поводу безопасности. Дальнейший этап карьеры Виллиана покрыт туманом – его семья крепко обосновалась в Лондоне, игрок не хочет покидать столицу.

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Два самых вероятных варианта для футболиста – воссоединение с Моуриньо в "Тоттенхэме" или лидерство в раздевалке "Арсенала". Учитывая политику "Челси" по поводу продления контрактов с возрастными футболистами, скорее всего, это последний сезон Виллиана на "Стэмфорд Бридж".