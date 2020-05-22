Сульшер: Моуриньо жаловался мне на гостевую раздевалку Олд Траффорд, но ведь он сам ее перестроил!

Нынешний наставник "Манчестер Юнайтед" рассказал о подробностях встречи с Жозе Моуриньо – португалец приехал на "Олд Траффорд" 4 декабря прошлого года. В рамках 15-го тура АПЛ "МЮ" одолел "Тоттенхэм" со счетом 2:1. Цитирует Оле Гуннара Сульшера Goal.com. Моуриньо тренировал "дьяволов" с 2016 по 2018 год.

"Перед игрой мы немного поболтали. Я встречался до этого с ним только один раз, когда он тренировал "Челси", а я возглавлял "Кардифф". У нас вышел отличный диалог, но он сильно жаловался на гостевую раздевалку стадиона, которую сам и перестроил!"