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Сульшер: Моуриньо жаловался мне на гостевую раздевалку Олд Траффорд, но ведь он сам ее перестроил!

Англия
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Оле про Жозе

Сульшер: Моуриньо жаловался мне на гостевую раздевалку Олд Траффорд, но ведь он сам ее перестроил!
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Нынешний наставник "Манчестер Юнайтед" рассказал о подробностях встречи с Жозе Моуриньо – португалец приехал на "Олд Траффорд" 4 декабря прошлого года. В рамках 15-го тура АПЛ "МЮ" одолел "Тоттенхэм" со счетом 2:1. Цитирует Оле Гуннара Сульшера Goal.com. Моуриньо тренировал "дьяволов" с 2016 по 2018 год.

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"Перед игрой мы немного поболтали. Я встречался до этого с ним только один раз, когда он тренировал "Челси", а я возглавлял "Кардифф". У нас вышел отличный диалог, но он сильно жаловался на гостевую раздевалку стадиона, которую сам и перестроил!"

"Я "красный" насквозь. "Юнайтед" имеет для меня огромное значение. Я верен клубу и планирую задержаться здесь надолго. У меня есть качества, чтобы управлять "МЮ".

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Оле Гуннар Сульшер Олд Траффорд Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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