Фабрегас: Я поспешил с уходом из Арсенала

Полузащитник Сеск Фабрегас считает, что ему следовало повременить с уходом из "Арсенала" на пару лет.

Присоединившись к "Арсеналу" 16-летним юношей из "Барселоны" в 2004 году, Фабрегас сыграл 304 матча за "канониров", а в 2008 даже был назначен их капитаном.

Однако в 2011 году Сеск решил вернуться в "Барселону", впоследствии осознав, что то его решение было поспешным.