"Он дал понять, что я должен уйти". Харт прокомментировал неприятный диалог с Гвардиолой

Бывший вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт вспомнил, как покидал команду после прихода Пепа Гвардиолы на пост менеджера. Цитирует 33-летнего английского голкипера "Бернли" издание The Guardian. Отметим, что в стане "бордовых" Джо проигрывает конкуренцию в воротах Нику Поупу.

"Конечно, во время разговора с ним, я держал себя в руках. Я выслушал все, что Пеп хотел сказать. Дело было не только в том, что я не так хорошо играю ногами, как он хочет видеть в исполнении вратаря. Я понимал, что ему хотелось оставить в "Манчестер Сити" свой след. У Гвардиолы есть видение, стратегия – мы видим, что он отлично справляется".

"Да, я был обеспокоен, когда узнал о назначении испанца. Друзья пытались переубедить меня, но я что-то чувствовал. Я поздно вернулся после ЕВРО-2016, тренер четко дал мне понять, что в это трансферное окно мне нужно покинуть клуб. В этом и заключается гениальность испанца: он твердо стоит на принятом решении. Я не испытываю к нему неприязни. Мы прекрасно ладим, любим футбол".