Ковачич: Уверен, что смогу многому научиться у Лэмпарда

Полузащитник "Челси" Матео Ковачич уверен, что работа под руководством Фрэнка Лэмпарда пойдет ему на пользу.

"У нас был отличный год под руководством Сарри, мы выиграли Лигу Европы. Но после его место занял Лэмпард. Мне очень нравится как Фрэнк работает с нашей командой.

Я думаю, что смогу многому у него научиться. Мне не хватает забитых голов и собраности - этим Лэмпард и славился. Он замечательный тренер, человек и с ним очень хорошо работать", - приводит слова хорвата Goal.

В текущем сезоне Ковачич провел 37 матчей и забил 3 гола.