  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ковачич: Уверен, что смогу многому научиться у Лэмпарда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ковачич: Уверен, что смогу многому научиться у Лэмпарда

Англия
(1 голосов)

Англичанин ведь тоже был полузащитником

Ковачич: Уверен, что смогу многому научиться у Лэмпарда
UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Челси" Матео Ковачич уверен, что работа под руководством Фрэнка Лэмпарда пойдет ему на пользу.

Читайте такжеКовачич: Принял решение уйти из Реала, после того как не сыграл в финале Лиги Чемпионов

"У нас был отличный год под руководством Сарри, мы выиграли Лигу Европы. Но после его место занял Лэмпард. Мне очень нравится как Фрэнк работает с нашей командой.

Я думаю, что смогу многому у него научиться. Мне не хватает забитых голов и собраности - этим Лэмпард и славился. Он замечательный тренер, человек и с ним очень хорошо работать", - приводит слова хорвата Goal.

В текущем сезоне Ковачич провел 37 матчей и забил 3 гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Матео Ковачич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...