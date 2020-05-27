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Клубы АПЛ единогласно проголосовали за возобновление полноценных тренировок

Англия
(1 голосов)

Об этом сообщается на сайте лиги

Клубы АПЛ единогласно проголосовали за возобновление полноценных тренировок
Новина українською

Английская Премьер-лига на своём сайте объявила о результатах голосования владельцев клубов за возобновление полноценных тренировок.

Сообщается, что клубы единогласно поддержали данную инициативу. Теперь командам разрешено проводить контактные тренировки. При этом сохраняется рекомендация для футболистов избегать необязательных соприкосновений.

24 мая было объявлено, что по итогам повторного тестирования в клубах чемпионата Англии было выявлено ещё два случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в Премьер-лиге достигло восьми.

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В статье: АПЛ коронавирус
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