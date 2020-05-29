Рюдигер уговаривает Вернера перейти в Челси

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер близок к тому, чтобы сменить клуб летом.

По информации журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, защитник "Челси" Антонио Рюдигер, который близко дружит с Вернером и с которым они вместе играли в "Штутгарте", пытается убедить форварда перейти в лондонский клуб.

Ранее сообщалось, что Вернер близок к переходу в "Ливерпуль". Также к форварду сохраняет интерес "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне Вернер провел 28 матчей в Бундеслиге, забил 24 мяча и сделал 7 голевых передач.