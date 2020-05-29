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Рюдигер уговаривает Вернера перейти в Челси
Игрока сватали в Ливерпуль
Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер близок к тому, чтобы сменить клуб летом.
По информации журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, защитник "Челси" Антонио Рюдигер, который близко дружит с Вернером и с которым они вместе играли в "Штутгарте", пытается убедить форварда перейти в лондонский клуб.
Ранее сообщалось, что Вернер близок к переходу в "Ливерпуль". Также к форварду сохраняет интерес "Манчестер Юнайтед".
В этом сезоне Вернер провел 28 матчей в Бундеслиге, забил 24 мяча и сделал 7 голевых передач.
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29.05.2020 в 18:16
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