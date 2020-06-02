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Бергкамп: Анри лучше всех убивал интригу в матчах

Англия
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Великолепный Тьерри – the best of the best

Бергкамп: Анри лучше всех убивал интригу в матчах
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Бывший голландский нападающий лондонского "Арсенала" Деннис Бергкамп поделился воспоминаниями об игре партнера по команде Тьерри Анри. Цитирует Берг пресс-служба "Арсенала". Отметим, что Тьерри ранее также восхвалял Бергкампа, называя голландца "нападающим мечты".

"Футбол – это командная игра. В коллективе должны быть игроки, которые способны делать разницу на поле: как в обороне, чтоб не позволять команде пропускать голы, так и в атакующей линии".

"Райт и Анелька делали разницу. Но Анри не было равных в этой роли – он убивал интригу в матчах лучше всех. Было очень легко взаимодействовать с французом".

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Рекомендуем взглянуть на карту ударов Анри в сезоне-2003/04:

Бергкамп: Анри лучше всех убивал интригу в матчах - изображение 1

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В статье: Деннис Бергкамп Арсенал (Лондон) Тьерри Анри
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Источник:
Arsenal

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