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Бергкамп: Анри лучше всех убивал интригу в матчах
Великолепный Тьерри – the best of the best
Бывший голландский нападающий лондонского "Арсенала" Деннис Бергкамп поделился воспоминаниями об игре партнера по команде Тьерри Анри. Цитирует Берг пресс-служба "Арсенала". Отметим, что Тьерри ранее также восхвалял Бергкампа, называя голландца "нападающим мечты".
"Футбол – это командная игра. В коллективе должны быть игроки, которые способны делать разницу на поле: как в обороне, чтоб не позволять команде пропускать голы, так и в атакующей линии".
"Райт и Анелька делали разницу. Но Анри не было равных в этой роли – он убивал интригу в матчах лучше всех. Было очень легко взаимодействовать с французом".
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