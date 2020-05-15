  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Непобедимые. 16 лет назад Арсенал завершил сезон без поражений в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Непобедимые. 16 лет назад Арсенал завершил сезон без поражений в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Великая команда великого тренера

Непобедимые. 16 лет назад Арсенал завершил сезон без поражений в АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

В многолетней истории английского чемпионата было большое количество сильных команд. Но лондонскому "Арсеналу" покорилось уникальное достижение - они ни разу не проиграли за весь чемпионат (38 туров).

Читайте такжеАрсенал установит памятник Венгеру возле стадиона Эмирейтс

Ровно 16 лет назад, 15-го мая 2004-го года, команда Арсена Венгера принимала "Лестер". Матч проходил на легендарном стадионе "Хайбери", где "канониры" смогли завоевать много трофеев. В том поединке против "лис", который посетили 38 тысяч болельщиков, точные удары Анри и Виейра помогли лондонцам добыть 26 победу (при 12 ничьих).

Вспоминает эту дату и пресс-служба "Арсенала". Они выложили фотографию Арсена Венгера, иронично подписав "Арсен и другие тренера, которые были непобедимы весь сезон".

Стоит отметить и менее печальный для "Арсенала" факт - после сезона 2003/04 они так и не побеждали в АПЛ, лишь дважды становясь вице-чемпионами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсен Венгер Деннис Бергкамп Арсенал (Лондон) Тьерри Анри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
15.05.2020 в 18:19
Блестящая команда, блестящий результат. К сожалению, стадиона Хайбери более не существует... И я даже, по сути своей, согласен с мнением Арсена Вергера, что душа Арсенала осталась на покойном Хайбери.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...