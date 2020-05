Непобедимые. 16 лет назад Арсенал завершил сезон без поражений в АПЛ

В многолетней истории английского чемпионата было большое количество сильных команд. Но лондонскому "Арсеналу" покорилось уникальное достижение - они ни разу не проиграли за весь чемпионат (38 туров).

Ровно 16 лет назад, 15-го мая 2004-го года, команда Арсена Венгера принимала "Лестер". Матч проходил на легендарном стадионе "Хайбери", где "канониры" смогли завоевать много трофеев. В том поединке против "лис", который посетили 38 тысяч болельщиков, точные удары Анри и Виейра помогли лондонцам добыть 26 победу (при 12 ничьих).

"Hail the history men!" @Arsenal's Invincibles signed off their unbeaten season with a #OnThisDay in 2004 pic.twitter.com/8vw579TP1A