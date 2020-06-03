  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити намерен подписать защитника Барселоны
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити намерен подписать защитника Барселоны

Англия
(1 голосов)

В услугах игрока заинтересован Хосеп Гвардиола

Манчестер Сити намерен подписать защитника Барселоны
Новина українською

"Манчестер Сити" интересуется полузащитником "Барселоны" Серхи Роберто, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола заинтересован в том, чтобы подписать 28-летнего испанца. Сообщается, что английский клуб уже отправил запрос в "Барселону" с целью узнать стоимость футболиста.

В сезоне-2019/20 Роберто провел за "Барселону" 29 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Манчестер Сити Серхи Роберто
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...