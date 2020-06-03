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Манчестер Сити намерен подписать защитника Барселоны
В услугах игрока заинтересован Хосеп Гвардиола
"Манчестер Сити" интересуется полузащитником "Барселоны" Серхи Роберто, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола заинтересован в том, чтобы подписать 28-летнего испанца. Сообщается, что английский клуб уже отправил запрос в "Барселону" с целью узнать стоимость футболиста.
В сезоне-2019/20 Роберто провел за "Барселону" 29 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.
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