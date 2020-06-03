Манчестер Сити намерен подписать защитника Барселоны

"Манчестер Сити" интересуется полузащитником "Барселоны" Серхи Роберто, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола заинтересован в том, чтобы подписать 28-летнего испанца. Сообщается, что английский клуб уже отправил запрос в "Барселону" с целью узнать стоимость футболиста.

В сезоне-2019/20 Роберто провел за "Барселону" 29 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.