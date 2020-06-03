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Adidas не собирается продлевать контракт с Озилом

Англия
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В компании обеспокоены публичным имиджем футболиста

Adidas не собирается продлевать контракт с Озилом
Новина українською

Компания Adidas приняла решение не продлевать спонсорский контракт с полузащитником "Арсенала" Месутом Озилом, утверждает Daily Mail.

По данным источника, в компании обеспокоены публичным имиджем футболиста, который известен близкими отношениями с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Озил подписал контракт с Adidas в 2013 году, прекратив сотрудничество с Nike. Семилетний контракт с немецким брендом принёс хавбеку около € 24 млн.

В нынешнем сезоне 31-летний хавбек принял участие в 19 матчах чемпионата Англии, в которых стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи.

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В статье: Месут Озил
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