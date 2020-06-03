Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Adidas не собирается продлевать контракт с Озилом
В компании обеспокоены публичным имиджем футболиста
Компания Adidas приняла решение не продлевать спонсорский контракт с полузащитником "Арсенала" Месутом Озилом, утверждает Daily Mail.
По данным источника, в компании обеспокоены публичным имиджем футболиста, который известен близкими отношениями с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Озил подписал контракт с Adidas в 2013 году, прекратив сотрудничество с Nike. Семилетний контракт с немецким брендом принёс хавбеку около € 24 млн.
В нынешнем сезоне 31-летний хавбек принял участие в 19 матчах чемпионата Англии, в которых стал автором одного забитого мяча и отдал две результативные передачи.