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Вернер предпочел Челси Ливерпулю
Лондонцы предложили парню 10 млн в год
Звезда "Лейпцига", 24-летний форвард Тимо Вернер собирается перебраться в английскую Премьер-лигу. Как сообщает Sky Sports, талантливый форвард согласен на переход в "Челси".
Источник утверждает, что Вернер должен подписать контракт с "Челси" до 2025 года, где будет зарабатывать 10 млн евро в год.
Ранее сообщалось, что на Тимо также активно претендовал "Ливерпуль".
Сейчас в контракте Тимо с "РБ Лейпциг" действует опция выкупа за 50 миллионов евро, но она закончится уже 15 июня и клубы смогут согласовывать цену потенциального трансфера.
Напомним, что в рамках нынешнего сезона Бундеслиги Вернер провёл 29 матчей и забил 25 голов.