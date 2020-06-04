Вернер предпочел Челси Ливерпулю

Звезда "Лейпцига", 24-летний форвард Тимо Вернер собирается перебраться в английскую Премьер-лигу. Как сообщает Sky Sports, талантливый форвард согласен на переход в "Челси".

Источник утверждает, что Вернер должен подписать контракт с "Челси" до 2025 года, где будет зарабатывать 10 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что на Тимо также активно претендовал "Ливерпуль".

Сейчас в контракте Тимо с "РБ Лейпциг" действует опция выкупа за 50 миллионов евро, но она закончится уже 15 июня и клубы смогут согласовывать цену потенциального трансфера.

Напомним, что в рамках нынешнего сезона Бундеслиги Вернер провёл 29 матчей и забил 25 голов.