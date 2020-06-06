Новым ассистентом Гвардиолы станет его бывший тренер

Новым ассистентом главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы станет Хуанма Лильо, сообщает Daily Mail.

Напомним, Гвардиола находился в поисках ближайшего помощника с декабря, когда отпустил в "Арсенал" Микеля Артету. Все эти месяцы в качестве правой руки Хосепа выступал Родольфо Боррель, тренер первой команды. Теперь же ассистентом Гвардиолы в "Сити" станет 54-летний испанец Лильо, которого Хосеп считает своим наставником.

Гвардиола даже успел поиграть у Лильо в мексиканском клубе "Дорадос де Синалоа" в 2006, но знакомы они друг с другом с 90-х годов и имеют похожую футбольную философию и общего кумира в лице Йохана Кройфа.

Прямо сейчас Лильо возглавляет "Циндао Хайню", но этим летом покидает китайский клуб. До этого Хуанма поработал во множестве стран и клубов, начав свою тренерскую карьеру еще в 80-х годах.