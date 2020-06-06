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Анчелотти хочет видеть в Эвертоне капитана ПСЖ

Англия
(1 голосов)

Тиаго Силва может воссоединиться с наставником

Анчелотти хочет видеть в Эвертоне капитана ПСЖ
Новина українською

Защитник и капитан "ПСЖ" Тиаго Силва может покинуть французский гранд этим летом. 35-летний бразильский футболист имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.

Согласно информации издания Le10sport, в услугах опытного игрока заинтересован "Эвертон". Итальянский специалист Карло Анчелотти, ныне занимающий пост главного тренера "ирисок", лично настаивает на переходе Силвы.

Отметим, что действующий контракт Тиаго с "ПСЖ" истекает в конце текущего месяца.

В сезоне-2019/2020 Лиги 1, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, бразилец провел 21 матч и получил одну желтую карточку.

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) Тиаго Силва ПСЖ
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