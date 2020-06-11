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Деле Алли пропустит матч с МЮ из-за шутки про коронавирус

Англия
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У игрока дисквалификация на один матч

Деле Алли пропустит матч с МЮ из-за шутки про коронавирус
Новина українською

Полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли дисквалифицирован на один матч чемпионата Англии за свою шутку про коронавирус, пишет ВВС.

В феврале Алли опубликовал два видео в Snapchat. Один из роликов называется "Корона чтоооооо? Пожалуйста, слушайте со звуком". На нём хавбек просто сидит с маской на лице и смотрит в камеру, при этом на заднем плане слышен разговор людей с азиатским акцентом.

В другом видео Деле снял мужчину азиатской внешности. Позже он перевёл камеру на антисептическое средство и написал: "Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня".

Таким образом, Алли пропустит матч 30-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед". Встреча состоится в Лондоне 19 июня.

В нынешнем сезоне 24-летний Алли провёл 22 матча в АПЛ, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Деле Алли
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