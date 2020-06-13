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Манчестер Сити установил приоритет - найти нового центрального защитника этим летом

Англия
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Клуб так и не нашел замену Компани

Манчестер Сити установил приоритет - найти нового центрального защитника этим летом
Новина українською

ESPN сообщает, что "Манчестер Сити" поставил цель на ближайшее трансферное окно - купить централього защитника.

После окончания прошлого сезона ветеран "горожан" Венсан Компани покинул клуб, а "Сити" так и не нашло игрока на замену бельгийцу.

По информации источника, "Ман Сити" проявляет интерес к защитнику "Вильярреала" Пау Торресу. Также, английский клуб следит за левым защитником "Лестера" Бену Чилуэллом.

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В статье: Венсан Компани Манчестер Сити (Англия)
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Источник:
ESPN
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