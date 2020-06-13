Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити установил приоритет - найти нового центрального защитника этим летом
Клуб так и не нашел замену Компани
ESPN сообщает, что "Манчестер Сити" поставил цель на ближайшее трансферное окно - купить централього защитника.
После окончания прошлого сезона ветеран "горожан" Венсан Компани покинул клуб, а "Сити" так и не нашло игрока на замену бельгийцу.
По информации источника, "Ман Сити" проявляет интерес к защитнику "Вильярреала" Пау Торресу. Также, английский клуб следит за левым защитником "Лестера" Бену Чилуэллом.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ESPN
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...