Манчестер Сити установил приоритет - найти нового центрального защитника этим летом

ESPN сообщает, что "Манчестер Сити" поставил цель на ближайшее трансферное окно - купить централього защитника.

После окончания прошлого сезона ветеран "горожан" Венсан Компани покинул клуб, а "Сити" так и не нашло игрока на замену бельгийцу.

По информации источника, "Ман Сити" проявляет интерес к защитнику "Вильярреала" Пау Торресу. Также, английский клуб следит за левым защитником "Лестера" Бену Чилуэллом.