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Бернд Лено: Все футболисты выбились из ритма – Арсенал может удивить Манчестер Сити

Англия
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Немецкий вратарь лондонцев – о важном противостоянии

Бернд Лено: Все футболисты выбились из ритма – Арсенал может удивить Манчестер Сити
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В преддверии матча АПЛ с "Манчестер Сити" вратарь лондонского "Арсенала" Бернд Лено рассказал, чего ожидает от поединка с "горожанами". Цитирует немецкого голкипера Sky Sports.

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"Мы можем удивить "Манчестер Сити", все футболисты выбились из ритма. Я уверен, мы сможем хорошо стартовать. Микель Артета знает всех игроков "Сити" и главного тренера лучше, чем кто-либо. Думаю, у нашего менеджера будет хороший план на игру. "Арсенал" – хорошая команда".

После 28 туров "канониры" занимают 9-е место в турнирной таблице АПЛ, а "горожане" – второе.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Бернд Лено АПЛ Манчестер Сити
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Источник:
Sky Sports

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