Челси интересуется вратарем Саутгемптона

Вратарь Фрэйзер Форстер может перебраться в Лондон.

Как пишет The Express, "Челси" намерен подписать контракт с 32-летним голкипером этим летом. "Саутгемптон" готов продать Форстера за 10 млн фунтов.

Этот сезон Форстер провел в аренде в "Селтике", за который провел 28 матчей в чемпионате Шотландии.