  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси интересуется вратарем Саутгемптона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси интересуется вратарем Саутгемптона

Англия
(1 голосов)

Лондонцы ищут замену Кепе

Челси интересуется вратарем Саутгемптона
Новина українською

Вратарь Фрэйзер Форстер может перебраться в Лондон.

Как пишет The Express, "Челси" намерен подписать контракт с 32-летним голкипером этим летом. "Саутгемптон" готов продать Форстера за 10 млн фунтов.

Этот сезон Форстер провел в аренде в "Селтике", за который провел 28 матчей в чемпионате Шотландии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрейзер Форстер Челси (Лондон) Саутгемптон (Англия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...