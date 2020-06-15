Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси интересуется вратарем Саутгемптона
Лондонцы ищут замену Кепе
Вратарь Фрэйзер Форстер может перебраться в Лондон.
Как пишет The Express, "Челси" намерен подписать контракт с 32-летним голкипером этим летом. "Саутгемптон" готов продать Форстера за 10 млн фунтов.
Этот сезон Форстер провел в аренде в "Селтике", за который провел 28 матчей в чемпионате Шотландии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...