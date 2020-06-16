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Манчестер Сити - Арсенал: Где и когда смотреть прямую видеотрансляцию матча
Где 17.06.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния в Манчестере
Лучшего подарка для любителей английского футбола и представить сложно. После затяжной карантинной паузы АПЛ возвращается, и в первый же день мы будем наслаждаться топ-матчем – "Ман Сити" - "Арсенал".
Пока неизвестно, в какой форме находятся гранды Премьер-лиги, но нет сомнений, что команды постараются показать максимум своих возможностей. Кроме того, что они соскучились по большому футболу, так еще и необходимо решать свои турнирные задачи. Напомним, команда Гвардиолы еще сохраняет теоретические шансы догнать "Ливерпуль", а "Арсеналу" необходимо бороться за зону еврокубков, пока "канониры" занимают только девятое место. Мотивация у них должна быть на самом высоком уровне.
УПЛ. 28-й тур
Манчестер. Стадион: "Этихад"
Манчестер Сити 23:15 Арсенал Лондон
В Украине поединок будет транслировать телеканал "Сетанта", 17 июня, начало встречи в 23:15.
Также поединок в прямом эфире покажут:
- Объединенное Королевство - SKY GO Extra, BBC Radio 5 Live, BBC Radio Manchester, Sky Sports Football, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event
- Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones 6
- Германия - TeleClub Sport Live, Sky Sport 1/HD, Sky Go
- Франция - Free, RMC Sport 1, RMC Sport en direct, Canal+ France
- Италия - Sky Calcio 6, SKY Go Italia
- Швеция - Eurosport Player Sweden
- Португалия - Sport TV5, Sport TV LIVE
- Египет - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 2
- Турция - Idman TV, S Sport, S Sport+
- Латинская Америка - ESPN3 Sur, ESPN Play Sur
- США - UNIVERSO NOW, NBC Sports App, NBCSN, NBCSports.com, UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.