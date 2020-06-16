Манчестер Сити - Арсенал: Где и когда смотреть прямую видеотрансляцию матча

Лучшего подарка для любителей английского футбола и представить сложно. После затяжной карантинной паузы АПЛ возвращается, и в первый же день мы будем наслаждаться топ-матчем – "Ман Сити" - "Арсенал".

Пока неизвестно, в какой форме находятся гранды Премьер-лиги, но нет сомнений, что команды постараются показать максимум своих возможностей. Кроме того, что они соскучились по большому футболу, так еще и необходимо решать свои турнирные задачи. Напомним, команда Гвардиолы еще сохраняет теоретические шансы догнать "Ливерпуль", а "Арсеналу" необходимо бороться за зону еврокубков, пока "канониры" занимают только девятое место. Мотивация у них должна быть на самом высоком уровне.

УПЛ. 28-й тур

Манчестер. Стадион: "Этихад"

Манчестер Сити 23:15 Арсенал Лондон

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Сетанта", 17 июня, начало встречи в 23:15.

Также поединок в прямом эфире покажут: