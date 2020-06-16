Ман Сити - Арсенал. Премьер-лига вернулась. На кого поставить?

Вслед за Германией, Испанией и Италией большой футбол возвращается и в Англию! Причем сразу же топ-матчем – "Манчестер Сити" – "Арсенал". Кто из них выйдет из карантина в лучшей форме?

Коэффициенты Favbet – 1.3 – 5.9 – 8.8

Арсенал в топ-4 - 18

Напомним ситуацию в чемпионате. "Манчестер Сити" идет вторым, но отстает от "Ливерпуля" на 25 очков. Отыграть такое отставание "горожанам" вряд ли удастся, но пока теоретические шансы на титул еще остаются – команда Гвардиолы будет бороться. Ну и не стоит забывать, что "Ман Сити" приходится держать в уме возможную дисквалификацию и отстранение от еврокубков на два года.

Но если брать чисто спортивные результаты, то у "Арсенала" всё еще хуже. "Канониры" идут на 9-м месте, и, похоже, вновь останутся без Лиги Чемпионов (коэффициент 18 на попадание в топ-4 ярко демонстрирует, насколько низки шансы лондонцев). С учетом вылета в 1/16 Лиги Европы, этот сезон для "Арсенала" смело можно считать провальным. Хотя в 2020 году "Арсенал" набрал неплохую форму и беспроигрышная серия в АПЛ достигла 10 матчей. Но даже несмотря на это, отставание от идущего на 4-м месте "Челси" составляет аж 8 очков.

Физические кондиции команд после выхода из карантина пока являются для всех загадкой и прогнозировать исход матча довольно сложно. А потому будем отталкиваться от статистики. Которая говорит явно в пользу "Ман Сити". В 6 последних очных противостояниях "горожане" уверенно побеждали "канониров". Счета говорят сам за себя: трижды 3:0, дважды 3:1. Увы, нынешнее поколение игроков "Арсенала" в принципе не умеет играть против "Ман Сити". Конечно, не факт, что вновь будет разгром, но уверенная победа команды Гвардиолы как минимум в 2 гола читается

Прогноз: победа "Манчестер Сити" с форой (-1) – 1.9