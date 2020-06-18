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Фэйл машины Hawk-eye. Видеообзор матча Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед

Англия
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Скандальное возвращение АПЛ

Фэйл машины Hawk-eye. Видеообзор матча Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
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Стартовый после карантина поединок английской Премьер-лиги не обошёлся без скандала. Система фиксации гола не сработала после того, как мяч пересёк линию ворот, забрав возможную победу у "Шеффилд Юнайтед". Этих очков "клинкам" вполне может не хватить в борьбе за место в еврокубках.

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АПЛ. 28-й тур
Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный арбитр: Майкл Оливер
Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 0:0

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Шеффилд Юнайтед
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