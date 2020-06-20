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Гвардиола: Попадание в зону ЛЧ в АПЛ – как еще один дополнительный трофей
Пеп высказался о конкуренции в лиге
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о задачах своего коллектива на остаток сезона.
"Первые две игры против "Арсенала" и "Бернли" будут очень важны, чтобы мы взяли свои очки и обеспечили себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне как можно скорее.
Чемпионскую гонку выиграл "Ливерпуль", а за места в ЛЧ борются шесть-семь команд. Это как еще один титул, мы играли за четыре трофея в этом сезоне, к ним добавился еще один.
У нас 15-очковый отрыв от четвертого места, и победа над "Арсеналом" стала хорошим знаком", – цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.
Напомним, ранее УЕФА отстранил "Сити" от еврокубков на два сезона. В конце июля в CAS объявят, останется ли это решение в силе.