Гвардиола: Попадание в зону ЛЧ в АПЛ – как еще один дополнительный трофей

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о задачах своего коллектива на остаток сезона.

"Первые две игры против "Арсенала" и "Бернли" будут очень важны, чтобы мы взяли свои очки и обеспечили себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне как можно скорее.

Чемпионскую гонку выиграл "Ливерпуль", а за места в ЛЧ борются шесть-семь команд. Это как еще один титул, мы играли за четыре трофея в этом сезоне, к ним добавился еще один.

У нас 15-очковый отрыв от четвертого места, и победа над "Арсеналом" стала хорошим знаком", – цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.