Клопп: Не верю, что Ливерпуль начнет эпоху доминирования в АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал не ждать от своего клуба эры доминирования, как это было в прошлом с "Манчестер Юнайтед".

"Если честно, я думаю, что доминировать больше невозможно. В прежние времена у "Юнайтед" было очень хорошее сочетание из исключительного тренера, суперчутья на игроков и великолепного определения времени, как долго игрок нужен тебе в команде. У них всегда приходили исключительные игроки на замену — а также были деньги. Поэтому у "Юнайтед" было очень хорошее сочетание.

Должно быть, и мы что-то до сих пор делали правильно. Однако мы должны продолжать это делать — и, вероятно, еще упорнее, — чтобы остаться успешными. И поверьте мне, другие не успокоятся. "Юнайтед" нанесет ответный удар, а "Челси" работает на опережение на трансферном рынке, пока другие еще ничего не предприняли в столь неопределенные времена.

А когда я наблюдал за победой "Манчестер Сити" над "Арсеналом", я спросил себя: как может быть, что у нас на 22 очка больше, чем у них?", — цитирует Клоппа Daily Mirror.