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Лэмпард: Был бы счастлив быть партнёром Канте на поле, у него есть всё

Англия
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Наставник не собирается расставаться с французом

Лэмпард: Был бы счастлив быть партнёром Канте на поле, у него есть всё
Новина українською

Главный тренер "Челси" высказался по поводу Нголо Канте накануне игры с "Астон Виллой".

"Он в хорошей форме и тренируется. Он какое-то время работал с учетом социальной дистанции, однако сейчас он полностью влился в процесс и принимает участие в контактных тренировках с командой, он в такой же хорошей форме, как и все.

Ситуация была сложной, и я его понимал, я думаю, у него была достаточно типичная реакция. Мне, конечно, приходится справляться с этим, принимая в расчет чувства Н’Голо. Все это вполне естественно, он хотел точно понять, как все это будет происходить на тренировках, и когда все стало ясно, он приступил к тренировкам, работает в полном объеме и доволен происходящим.

Я слышал и читал разное о будущем футболиста в клубе. Я много раз говорил, что это один из лучших полузащитников в мире. Лично я был бы счастлив, если бы мне довелось играть с ним, учитывая, какой он футболист. У него есть всё", – цитирует Лэмпарда официальный сайт "синих".

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Нголо Канте
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