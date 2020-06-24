Луи Саа: Рашфорд и Мбаппе находятся на одном уровне

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа сравнил Маркуса Рашфорда и футболиста "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

"На одном ли уровне Мбаппе и Рашфорд с точки зрения умений? Да. Они очень быстры, у них есть техника для того, чтобы выбираться из ситуаций, когда они окружены двумя или тремя соперниками.

С точки зрения мастерства они явно находятся на одном уровне, но Мбаппе удалось достичь большей стабильности. В "Юнайтед" Рэшфорд стал частью команды, которая находится на переходной стадии, так что он не мог по-настоящему показать себя", — цитирует бывшего игрока Compare Bet.

В рамках текущего сезона Мбаппе забил 18 мячей в 20 встречах Лиги 1, Рашфорд отличился 14 раз в 23 играх АПЛ.