  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Луи Саа: Рашфорд и Мбаппе находятся на одном уровне
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луи Саа: Рашфорд и Мбаппе находятся на одном уровне

Англия
(1 голосов)

Но не стоит забывать и про уровень игры в Лиге 1 и в АПЛ

Луи Саа: Рашфорд и Мбаппе находятся на одном уровне
Новина українською

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа сравнил Маркуса Рашфорда и футболиста "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

"На одном ли уровне Мбаппе и Рашфорд с точки зрения умений? Да. Они очень быстры, у них есть техника для того, чтобы выбираться из ситуаций, когда они окружены двумя или тремя соперниками.

С точки зрения мастерства они явно находятся на одном уровне, но Мбаппе удалось достичь большей стабильности. В "Юнайтед" Рэшфорд стал частью команды, которая находится на переходной стадии, так что он не мог по-настоящему показать себя", — цитирует бывшего игрока Compare Bet.

В рамках текущего сезона Мбаппе забил 18 мячей в 20 встречах Лиги 1, Рашфорд отличился 14 раз в 23 играх АПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Луи Саа Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд ПСЖ Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...