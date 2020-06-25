Манчестер Сити разрешили сыграть с Ливерпулем на своем стадионе

Городской совет Манчестера разрешил провести матч 32-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" на домашнем стадионе "горожан", "Этихад Стэдиум".

"Консультативная группа по безопасности дала понять, что у нее нет возражений против проведения матча на домашнем стадионе "Манчестер Сити", — приводятся слова члена городского совета Манчестера Лютфура Рахмана на официальном сайте совета.

Ранее появлялась информация о том, что встреча может состояться на нейтральном поле из-за опасений, что болельщики будут собираться в группы около арены.