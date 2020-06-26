Боялся сглазить? Капитан Ливерпуля признался, что до последнего момента не хотел говорить о чемпионстве

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон поделился своими эмоциями после завоевания своей командой чемпионского титула АПЛ. Цитирует англичанина Sky Sports. "Красные" досрочно завоевали комплект золотых медалей после поражения "Манчестер Сити" в матче с "Челси" (1:2).

"Я не хотел говорить о чемпионстве до самого последнего момента. Очень рад за всех партнеров по команде. Горжусь тем, чего мы достигли. Смотреть матч "Челси" и "Манчестер Сити", а потом радоваться со всеми после финального свистка – это совершенно другой опыт. Мы никогда не забудем этот момент. Я на секунду даже утратил возможность говорить".