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Боялся сглазить? Капитан Ливерпуля признался, что до последнего момента не хотел говорить о чемпионстве
Суеверный Хендо
Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон поделился своими эмоциями после завоевания своей командой чемпионского титула АПЛ. Цитирует англичанина Sky Sports. "Красные" досрочно завоевали комплект золотых медалей после поражения "Манчестер Сити" в матче с "Челси" (1:2).
"Я не хотел говорить о чемпионстве до самого последнего момента. Очень рад за всех партнеров по команде. Горжусь тем, чего мы достигли. Смотреть матч "Челси" и "Манчестер Сити", а потом радоваться со всеми после финального свистка – это совершенно другой опыт. Мы никогда не забудем этот момент. Я на секунду даже утратил возможность говорить".
Джордан продемонстрировал в своем Instagram чемпионскую футболку мерсисайдцев:
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