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Кевин де Брюйне: В этом году Ливерпуль был лучше
Бельгиец признал, что конкуренты были сильнее
Полузащитник "Манчестер Сити" высказался по поводу чемпионства "Ливерпуля".
"Мы знали, что догнать их после карантина будет невозможно. Конечно, всегда грустно, когда не побеждаешь, но я думаю, что будет достаточно честно признать, что "Ливерпуль" был лучше в этом году.
Я думаю, мы усердно работали, хорошо играли, но не были достаточно хороши, и для нас признать это – не проблема.
Если все пойдет по плану, то у нас есть еще 13 или 14 матчей, так что мы сможем еще много поиграть. У нас много целей", – цитирует де Брюйне Goal.
На счету де Брюйне 10 голов и 16 результативных передач в 29 матчах АПЛ нынешнего сезона.