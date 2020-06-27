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Кевин де Брюйне: В этом году Ливерпуль был лучше

Англия
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Бельгиец признал, что конкуренты были сильнее

Кевин де Брюйне: В этом году Ливерпуль был лучше
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Полузащитник "Манчестер Сити" высказался по поводу чемпионства "Ливерпуля".

"Мы знали, что догнать их после карантина будет невозможно. Конечно, всегда грустно, когда не побеждаешь, но я думаю, что будет достаточно честно признать, что "Ливерпуль" был лучше в этом году.

Я думаю, мы усердно работали, хорошо играли, но не были достаточно хороши, и для нас признать это – не проблема.

Если все пойдет по плану, то у нас есть еще 13 или 14 матчей, так что мы сможем еще много поиграть. У нас много целей", – цитирует де Брюйне Goal.

На счету де Брюйне 10 голов и 16 результативных передач в 29 матчах АПЛ нынешнего сезона.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Ливерпуль Кевин Де Брюйне
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